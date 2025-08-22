Sub-20 do Voltaço joga neste sábado (23) no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – A categoria sub-20 do Volta Redonda finalizou a preparação para o próximo confronto no Campeonato Estadual, contra o Maricá. A partida, válida pela 4ª rodada da competição, acontecerá amanhã (23), às 15h, no Estádio Raulino de Oliveira. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Durante a semana, os Garotos de Aço realizaram atividades no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, com trabalhos técnicos e táticos, além de estudar a equipe adversária, buscando a melhor performance possível em casa.

O meia do sub-20 do Voltaço, Kauã Souza, falou sobre a expectativa. “Nossa equipe vem de três jogos invictos. Estamos trabalhando firme, estudando o adversário e ouvindo o que o técnico Neto tem passado. Seguimos confiantes para conquistar os três pontos em casa, subir na tabela e alcançar nosso objetivo, que é a vaga na Copinha.”