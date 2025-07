Sub-20 do Voltaço se prepara para estreia do Campeonato Carioca

Volta Redonda – A equipe sub-20 do Volta Redonda está na reta final da preparação para a estreia no Campeonato Carioca, que acontecerá neste sábado (2), contra o Madureira, com mando de campo do Esquadrão de Aço. O técnico Neto Colucci vem trabalhando aspectos táticos e técnicos, buscando qualificar ao máximo seus atletas, além de investir no entrosamento do grupo.

Os Garotos de Aço realizaram amistosos neste período de pré-temporada, nos quais enfrentaram Pérolas Negras, Bangu, Artsul, Porto Real e a Seleção de Bananal. Neto Colucci fez uma breve análise da pré-temporada e falou sobre a expectativa para a disputa do campeonato.

“A equipe está se preparando muito bem, com um bom comportamento nos amistosos e nos treinos. Espero que consigamos colocar essa performance em prática na competição”, afirmou o técnico do sub-20.

Já o zagueiro Mateus Leal destacou a importância deste período de preparação.

“Sentimos uma constante evolução. A cada treino e amistoso, vamos corrigindo os erros, nos encaixando nas táticas do Neto e melhorando cada vez mais”, concluiu.