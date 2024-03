Volta Redonda – Os Garotos e Aço do Volta Redonda venceram o Madureira por 2 a 0, neste sábado (02), no estádio Conselheiro Galvão, pela primeira rodada da Copa Rio Sub-20. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados pelo meia Kauan Ubá e pelo volante Valença

O Voltaço volta a campo no próximo sábado (09), quando recebe o Vasco da Gama, às 15h, em local a definir, pela 2ª rodada da Copa Rio Sub-20.

