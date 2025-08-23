Sub-20 do Voltaço vence Maricá e segue invicto no Carioca

Volta Redonda – O Voltaço conquistou mais uma vitória no Campeonato Carioca Sub-20. Na tarde deste sábado (23), a equipe derrotou o Maricá por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, e manteve a invencibilidade na competição.

O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos, com o atacante Bruce. No fim do primeiro tempo, o adversário empatou em cobrança de pênalti, mas os Garotos de Aço reagiram rapidamente e marcaram o segundo ainda na etapa inicial, com Miguel, que também havia dado a assistência para o gol de abertura.

No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances, mas o Voltaço conseguiu controlar o jogo e assegurar o resultado positivo, que deixou o time na parte de cima da tabela.

Miguel, autor do gol da vitória, ressaltou a importância do confronto.

“Fico muito feliz de poder ajudar a equipe com um gol e uma assistência. A importância deste jogo era grande, porque era um confronto de seis pontos. Com essa vitória, subimos para o topo da tabela e ficamos mais próximos de garantir a nossa classificação para a Copinha”, disse o atleta do Voltaço.

Próximo jogo

O Volta Redonda volta a campo no próximo sábado (30), contra o Bangu, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro.