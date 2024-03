Superliga Feminina de Vôlei: Sesc-Flamengo vence Barueri fora de casa

Barueri – O Sesc-Flamengo, que foi a equipe que teve a melhor campanha no primeiro turno da Superliga, voltou a mostrar a sua força e venceu o Barueri, na casa do adversário, na quarta-feira (28), no primeiro jogo das quartas de final.

O time carioca começou a partida de forma dominante e de cara, venceu o primeiro set por 25/15 e o segundo por 25/20. No terceiro set a equipe paulista elevou o seu ritmo e venceu o terceiro set por 25/20. A equipe rubro-negra, se recuperou e venceu o quarto set por 25/17, fechando o jogo em 3 sets a 1.

A levantadora canadense Brie King foi eleita a melhor jogadora da partida e levou para casa o troféu Viva Vôlei.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado (30), às 19h no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio. Caso o Flamengo vença, o jogo avançará para a semifinal da Superliga.