Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 17:30 horas

Rio de Janeiro – O Resende venceu o Bangu fora de casa pelo Campeonato Carioca sub-20, pelo placar de 3 a 0. O jogo que abriu a sexta rodada da competição aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 18, às 11h, em Moça Bonita.

Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Gabriel Peixoto e pelo centroavante Bismarck, que balançou as redes duas vezes, fazendo valer o faro de artilheiro.

O treinador Jefter Percy precisou fazer alterações na base do time que foi titular desde o início da competição. O volante Índio, expulso no último jogo, ficou de fora. O meia Léo Santos foi para o banco e Ítalo e Samuel ganharam a vaga na equipe titular.

– Vitória muito importante fora de casa, que nos permite ficar entre os quatro melhores colocados independente de outros resultados da rodada. Estamos construindo nossa trajetória pouco a pouco, com os pés no chão e ver essa garotada amadurecer é muito importante. Eles já vêm de um trabalho com o professor Sandro Sargentim e estamos dando continuidade para manter o nível. Agora é descansar para logo voltar a trabalhar pensando no próximo jogo – disse o treinador Jefter Percy.

Com o resultado, o Resende sobe para a terceira colocação, com 11 pontos (três vitórias, dois empates e uma derrota). O Gigante do Vale se consolida na briga pelo título da Taça Guanabara, estando atrás apenas de Fluminense e Flamengo.

O próximo compromisso oficial do Resende é contra o Macaé, no próximo sábado, dia 11, no Estádio do Trabalhador.