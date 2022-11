Telão no Memorial Getúlio Vargas exibe jogos do Brasil - Diário do Vale

Telão no Memorial Getúlio Vargas exibe jogos do Brasil

Matéria publicada em 23 de novembro de 2022, 16:34 horas

Primeiro confronto é nesta quinta-feira, às 16h, diante da Sérvia

Volta Redonda- Um telão será montado pela prefeitura no Memorial Getúlio Vargas (térreo da Biblioteca Municipal), na Vila Santa Cecília, para que torcedores possam acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (24), primeiro jogo do Brasil diante da Sérvia, às 16h (horário de Brasília), o telão será montado a partir do meio-dia.

Além da transmissão, haverá apresentação musical e praça de alimentação com food trucks. A iniciativa é apoiada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A Guarda Municipal fará a segurança do local e do entorno. A previsão é que a festa dure até 18h30.