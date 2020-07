Times da Série C enviam protocolo à CBF comunicando que são favoráveis ao retorno da competição na mesma data prevista para os clubes das Séries A e B

Reforçando que nossa principal preocupação é a saúde dos atletas, nos comprometemos a seguir com responsabilidade os protocolos de higienização, bem como cumpriremos as exigências estabelecidas pela CBF para a rotina de treinos e jogos.

Comunicamos também a solicitação de uma nova ajuda financeira, tendo em vista as adversidades enfrentadas pelos gestores para o pagamento dos salários de atletas, funcionários e colaboradores, nos meses de junho e julho. O pedido se embasa no entendimento da própria CBF, ciente das dificuldades de honrarmos os contratos e compromissos, já que tivemos grande perda de receita (patrocínios, sócios etc.).

Sabendo de que podemos contar com mais esse apoio, aguardamos o retorno da CBF sobre o documento encaminhado. Clubes concordantes: Boa Esporte (MG), Botafogo (PB), Brusque (SC), Criciúma (SC), Ferroviário (CE), Imperatriz (MA), Ituano (SP), Jacuipense (BA), Londrina (PR), Manaus (AM), Paysandu (PA), Clube do Remo (PA), Santa Cruz (PE), São Bento (SP), São José (RS), Tombense (MG), Treze (PB), Vila Nova (GO), Volta Redonda (RJ), Ypiranga (RS).