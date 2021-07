Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 19:54 horas

Volta Redonda – O Voltaço se reencontrou com a vitória no último domingo, 18, ao bater o Floresta-CE, por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida contra o time cearense marcou a titularidade do lateral-esquerdo Marcinho.

Com um grande equilíbrio dentro do Grupo A, somente quatro pontos separam o líder Ferroviário-CE do Manaus, que ocupa a sétima colocação. Com 13, o Voltaço está em terceiro, a um da ponta da classificação. Por conta disso, Marcinho destaca o peso do triunfo do final de semana.

– A vitória em casa foi muito importante. O Volta Redonda está bem no Brasileiro, numa chave bastante difícil e, por isso, há esse equilíbrio grande na briga pelas primeiras colocações. Quando jogarmos nos nossos domínios, temos que conquistar os três pontos – destaca Marcinho, que continua:

– Todos os times estão brigando muito por essa classificação. Precisamos sempre buscar pontuar fora de casa e vencer jogando no Raulino. Acredito que estamos numa boa sequência e a tendência é melhorar. Enquanto uma vitória nos coloca lá em cima, uma derrota pode nos jogar lá para baixo. E para quem quer subir, não podemos falhar – ressalta.

Marcinho prega respeito ao adversário deste sábado, o Tombense-MG, mas confia num placar favorável para o Volta Redonda.

– Vamos trabalhar forte durante a semana para buscar um bom resultado no final de semana. Sabemos da qualidade do Tombense, também vem de vitória, estará jogando em casa, mas nós temos ciência que podemos sair de lá na liderança. Estamos entrando focados nos jogos e isso não pode mudar – garante Marcinho.