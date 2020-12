TJRJ acata recurso do Flamengo de não pagar mais pensão de R$ 10 mil às famílias de vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 17:47 horas

Rio de Janeiro e Volta Redonda – O Flamengo pode encerrar o pagamento de uma pensão mensal de R$ 10 mil às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019.

A 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) julgou procedente o agravo do Flamengo para encerrar o pagamento das pensões. Tinham direito ao benefício todos os parentes de vítimas que ainda não chegaram a um acordo indenizatório com o clube. A pensão havia sido definida em decisão da 1ª Vara Cível, no final de 2019, após pedidos da Defensoria e do Ministério Público. Desde então, o Flamengo vinha recorrendo da obrigação, conseguindo anulação nesta quarta-feira (02).

O placar pelo fim da pensão foi de 2 a 1. Foi vencida pela relatora do caso, a desembargadora Sirley Abreu Biondi, que sustentou ser atribuição da Defensoria e do MP (Ministério Público) defender as famílias, assim como a permanência da pensão em R$ 10 mil.

Os outros desembargadores não concordaram com o voto e extinguiram o direito das famílias. O clube carioca alegou que não cabe a Defensoria e ao MP do Rio de Janeiro defenderem os familiares e aceitaram o recurso do clube.

– O julgamento não atendeu a melhor técnica do direito, nem a doutrina e a jurisprudência sobre o tema. É certo que as famílias e os atletas lesados poderiam e deveriam ser defendidos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Além do que, ainda subsistem outros pedidos, inclusive de danos morais coletivos, pelo absurdo, pela tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu – disse Patrícia Cardoso, coordenadora do Núcleo Cível da Defensoria.

No momento, resta a ação principal do caso, que conta com o pedido de danos morais coletivos e individuais, assim como os valores de indenização.

Tragédia

Dez pessoas morreram e outras três ficaram feridas no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na madrugada do dia 08 de fevereiro de 2019.

Um dos mortos foi Arthur Vinicius, que na época tinha 14 anos. O zagueiro de Volta Redonda jogava nas categorias de base do Flamengo e estava alojado no Ninho do Urubu.

E-mails obtidos pelo Uol Esportes, divulgados no dia 09 de setembro deste ano mostraram que o Flamengo sabia das más condições das instalações elétricas do Ninho do Urubu. As mensagens são datadas de maio de 2018, nove meses antes da tragédia que vitimou dez meninos da categoria de base do clube.