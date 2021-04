Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 08:16 horas

Volta Redonda – Em um vídeo que circula pelas redes sociais, torcedores do Flamengo aparecem aglomerados para receber o time, em frente a um hotel, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, na noite desta quarta-feira, 31.

A torcida rubro negra foi acompanhar a chegada dos atletas, que jogaram no Estádio Raulino de Oliveira, no Aterrado, na partida que terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 0 contra Bangu.