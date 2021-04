Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 08:37 horas

Volta Redonda – Torcedores do Flamengo voltaram a fazer aglomeração em frente a um hotel, na Vila Santa Cecília, na noite desta segunda-feira, 5, em Volta Redonda. A torcida foi acompanhar de perto a chegada do time, que jogou no Estádio Raulino de Oliveira, Aterrado, contra o Madureira. Para evitar a aproximação com os jogadores, responsáveis pelo hotel, colocaram grades no entorno do prédio.

Jogo

O Flamengo goleou, por 5 a 1, e acabou com a invencibilidade do Madureira, nesta segunda-feira, em Volta Redonda, em duelo válido pela oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca

Com o resultado, o atual campeão brasileiro, que marcou 4 a 0 só na primeira etapa, chegou aos mesmos 19 pontos do Volta Redonda, mas fica em primeiro lugar na classificação por causa do melhor saldo de gols (14 contra seis).