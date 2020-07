Torcida do Voltaço celebra campanha memorável no primeiro semestre

Volta Redonda – A torcida do Volta Redonda anda toda prosa com o clube. A boa campanha feita até agora na temporada encheu o coração dos torcedores de esperança para uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O pensamento é um só: com alguns ajustes o atual time é capaz de levar o Voltaço à Série B nacional. O otimismo é tão grande, que os mais fanáticos seguidores comparam o elenco atual aos grandes conjuntos montados ao longo da história do clube.

Exagero? Os números e o retrospecto provam que pode não ser. O Voltaço terminou o Campeonato Estadual de 2020 em um mais que honroso terceiro lugar na classificação geral. A equipe disputou as duas semifinais de turno (Taça Guanabara e Taça Rio). Foram sete vitórias, um empate e três derrotas. A campanha deixou o Tricolor de Aço atrás apenas do Flamengo e do Fluminense. Jogar contra o Voltaço no Carioca era uma tarefa difícil qualquer que fosse o adversário em campo. Ninguém entrou em campo sem respeitar o Volta Redonda e isso faz toda diferença para o torcedor.

Uma coisa chama atenção em especial: o confronto direto contra os chamados “times grandes”. Foram duas vitórias (diante do Botafogo e Fluminense), um empate com o Vasco e uma derrota para o Flamengo. Detalhe: O Volta Redonda só levou gol do Flamengo nestes confrontos mais “robustos”. A defesa se mostrou sólida e o Voltaço não levou gol atuando no Estádio Raulino de Oliveira. Se foi bem na “cozinha”, melhor ainda foi o desempenho na frente.

O Volta Redonda teve o terceiro melhor ataque da competição, atrás só do Flamengo e do Fluminense. João Carlos é até agora o artilheiro do estadual com oito gols, empatado com o badalado Gabigol do Flamengo. E nem um caneco faltou, já que o Volta Redonda se sagrou Campeão da Taça Independência, por ter sido o melhor entre os clubes de menor investimento na classificação geral.

Nada, no entanto, deixou o torcedor mais feliz que assistir o aproveitamento de atletas da base ao longo do primeiro semestre. Ao todo, 18 garotos da base estiveram no elenco profissional . Com exceção de Adne, que era o quarto goleiro, todos foram ao menos uma vez relacionado para as partidas. Destes, nove entraram em campo , sendo que quatro ainda têm idade de sub-20. Na semifinal contra o Flamengo, dos 21 relacionados nove eram “pratas da casa”.

Pena que tudo isso tenha ocorrido em um momento de pandemia mundial, que acabou por afastar os verdadeiros torcedores das arquibancadas. De toda forma, foi uma grande e memorável campanha.