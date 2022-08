Torneio Barra Mansa Voleibol acontece neste fim de semana, dias 3 e 4

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 17:50 horas

Barra Mansa- No próximo sábado e domingo, dias 3 e 4 de setembro, vai acontecer a primeira edição do Torneio Barra Mansa Voleibol. As equipes femininas de Barra Mansa, Resende, Paty do Alferes e Angra dos Reis vão competir no sábado, enquanto as masculinas de Barra Mansa, Angra dos Reis, Porto Real e Itatiaia vão participar no domingo.

Haverá entrega de troféu e medalhas para as equipes vencedoras nas três primeiras posições, além de troféu para o melhor jogador de cada partida.

Todos os jogos serão realizados no Colégio Estadual Barão de Aiuruoca, no Centro, com entrada gratuita. Haverá também arrecadação de alimentos não-perecíveis.

SERVIÇO

Torneio Barra Mansa Voleibol

Data: 3 e 4 de setembro

Hora: a partir das 8h

Local: Colégio Estadual Barão de Aiuruoca – Rua Professor Pedro, nº 8, Centro