Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 17:16 horas

Porto Real – A cidade de Porto Real recebeu a instalação dos primeiros Totens a serem instalados no município, as instalações foram feitas na Avenida Geraldo Ribas, antiga RJ 159 (Estrada Floriano/Porto Real) nas proximidades do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO); próximo à ponte de Quatis, próximo à Secretaria de Saúde e próximo ao Horto Municipal, na tarde de quinta, 10 e continuarão sendo feitos em outros pontos já definidos, segundo informou o Diretor de Cultura e Turismo, Marcelo Stocco. Ele informou que o circuito passa por 12 cidades do Sul Fluminense. “Para Porto Real é uma honra ser escolhida como a 1ª cidade a receber os totens” – destacou, lembrando que no final do mês passado representantes da Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Vale Médio Paraíba (ADR – Lider Vale), estiveram na sede da prefeitura Municipal de Porto para anunciar o projeto de implantação dos totens do Circuito de Cicloturismo na Região do Médio Paraíba. Ocasião em que o Coordenador do Circuito Rio Sul de Cicloturismo, Evandro Glória e a diretora de Turismo, Denyse Singulani, foram recebidos pelo Secretário de Comunicação e Transparência, Felipe Nascimento, que acompanha o projeto desde 2018, pelo secretário de Ordem Pública, Jorge Porto e pelo Prefeito Alexandre Serfiotis.

Marcelo, que acompanhou a fixação dos totens, destacou que com a elaboração e implantação deste projeto, há uma rota integrada que incentiva a prática esportiva e o turismo a partir do ciclismo. Segundo o Diretor de Cultura e Turismo, nos 8 totens que serão instalados, há a descrição do mapa da rota e outros informativos sobre o município. “As informações nos totens poderão ser acessadas através de uma etiqueta óptica (QR Code), onde aparecerá aos ciclistas os pontos turísticos, bicicletarias, hotéis e restaurantes, além do grau de dificuldade e informações sobre o trânsito na área por onde estiverem passando.

O Prefeito destacou que com essa rota ciclística haverá um aquecimento do comércio local, além de ser um bom incentivo ao ciclismo como atividade física e/ou esportiva, sendo muito positivo para a saúde. “O ciclismo tem nosso total apoio e esta iniciativa vai fomentar o turismo na nossa região, sendo um incentivo aos ciclistas para esta prática saudável que enriquece a qualidade de vida” – concluiu o prefeito.