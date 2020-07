Tragédia do Ninho: Flamengo anuncia acordo com mais uma família

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 22:40 horas

Rio – Sem detalhes sobre valores, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dushee de Abranches, confirmou pelo Twitter que o clube carioca fechou acordo com os representantes legais de Samuel Thomas, um dos 10 jovens mortos na tragédia do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. “É verdade. Fechamos com mais uma família. Contudo, nos foi pedida máxima discrição”, publicou Dushee na segunda-feira (27) nas redes sociais. A Agência Brasil procurou a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que representava o garoto de 15 anos, mas não obteve nenhuma resposta.

Este é o sétimo acordo envolvendo indenizações às vítimas. O incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo matou 10 adolescentes e deixou feridos outros três.