Uniforme do Resende para 2023 homenageia Pelé - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2023, 21:04 horas

Time promoveu evento de lançamento nesta quinta-feira

Resende – O Resende FC lançou, na noite desta quinta-feira, dia 12, em evento no Resende Shopping, os uniformes para a temporada 2023. Durante a ação, foi divulgado que o Gigante do Vale fará uma homenagem ao Rei Pelé na camisa que será utilizada na partida diante do Fluminense, neste sábado, dia 14, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, na estreia do Campeonato Carioca. Uma coroa foi bordada acima do escudo do Gigante do Vale.

Foram apresentados os uniformes de jogo, de viagem e da comissão técnica, todos produzidos pela fornecedora de material esportivo Super Bolla. O uniforme número um será branco, com detalhes em vermelho e azul, shorts e meião brancos. O número dois será alvinegro, branco com listras pretas, além de contar também com alguns detalhes azul e vermelho, com short e meião pretos. Os uniformes dos goleiros serão um na cor laranja, outro azul e o terceiro cinza.

Os torcedores presentes também conheceram o Rei Zend, novo mascote do Gigante do Vale, que tem como animal símbolo o lobo-guará. O nome foi escolhido pelas redes sociais do clube.

– Foi um evento sensacional, com a presença da torcida, de todo o elenco, comissão técnica, diretoria, muitas crianças e atletas da base. O uniforme ficou muito lindo, ainda mais com a homenagem ao nosso eterno rei do futebol, o Pelé. O mascote também fez a alegria de todos. Foi um dia especial e que esperamos que aconteça outras vezes. Agora, vamos fortes para uma grande temporada – destacou Marcelo Montenegro, diretor de comunicação do Resende.

Venda

O novo uniforme do Resende FC está disponível para venda na loja online da Super Bolla (www.superbolla.com.br) e na loja parceira do Gigante do Vale, Urbanas Multimarcas, no Resende Shopping.