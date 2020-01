Valentim esboça escalação para estreia do Botafogo no carioca

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 17:16 horas

Rio de Janeiro – Enquanto a maior parte do elenco do Botafogo fica em Domingos Venâncio até o dia 24 de janeiro, parte dos jogadores volta ao Rio de Janeiro para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Por conta disso, o técnico Alberto Valentim esboçou a formação para a estreia no Estadual, neste sábado (18), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

A equipe será treinada por Bruno Lazaroni, que esteve presente ao lado do comandante no treinamento. O Botafogo deve ir a campo com um esquema com três atacantes, com Fernandes improvisado na lateral-direita.

Os alvinegros devem iniciar o jogo contra o Volta Redonda com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Fernandes, Sousa, Kanu, Lucas Barros; Luiz Otávio, Caio Alexandre, Gustavo Bochecha; Lucas Campos, Vinícius Tanque, Igor Cássio.

O Botafogo vai utilizar esta formação nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara. A previsão é a de que os titulares entrem em campo pela primeira vez no Estadual no dia 26 de janeiro, contra o Macaé, no Nilton Santos.