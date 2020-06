Vasco acerta a renovação de contrato de Fernando Miguel até dezembro de 2022

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 19:16 horas

Atleta chegou ao Vasco em 2018 e ganhou a titularidade no fim daquela temporada

Rio – O Club de Regatas Vasco da Gama acertou a renovação de contrato de uma das principais referências do atual elenco. O goleiro Fernando Miguel chegou a um acordo com o Gigante da Colina e terá o vínculo estendido até dezembro de 2022. O anúncio foi feito durante a live da Vasco TV. O jogador estava acompanhado das duas filhas, Antônia e Manu e dividiu a tela com o diretor executivo de futebol, Mário André Mazzuco.

– O Vasco vem passando por um momento de reconstrução. O torcedor acompanha a nossa luta diária, é um processo que todos tem grande participação, principalmente o nosso torcedor e dentro desse projeto de deixar um legado. Estou muito feliz de anunciar a renovação do Fernando. Ele vai nos dar a honra de ficar até o final de 2022. Foi uma negociação muito tranquila, principalmente pelo desejo do Fernando e o nosso de ficar aqui. Nós precisamos ter referências na equipe e ele sempre foi uma delas. Temos uma escola de goleiros, com Jordi, Alexander, Lucão, Halls, Fintelman e ele é a referência. É nosso goleiro, nosso camisa 1 – disse o diretor executivo André Mazzuco.

O camisa 1 vascaíno estava acompanhado das duas filhas, fez um balanço sobre os dois anos em que está no Vasco, analisou tudo que viveu dentro do clube e a rápida identificação com o Cruzmaltino.

– Estamos aqui com a Manuela, minha primogênita e a Antônia, minha segunda filha. A Manu já aprendeu a cantar as músicas do Vasco, da torcida, a do MC Darlan com a Lexa, elas cantam tudo e já se identificaram com o clube. Eu não tenho palavras para expressar o que estou sentindo, o tamanho do orgulho que tenho em vestir a camisa do Vasco, de fazer parte dessa reconstrução e desse processo. Me vejo muito focado, completamente entregue e espero seguir ajudando o clube e que dentro de campo a gente consiga avançar e o torcedor possa perceber o trabalho que é feito para que o Vasco cresça. No trajeto de São Januário até minha casa após a assinatura, eu fiz uma reflexão e ver que o Vasco vai avançando, com o trabalho, a lealdade de todos, desde que cheguei aqui em 2018, estamos evoluindo. Podem ter certeza que vão ter um atleta muito fiel e leal ao clube. Fica o meu agradecimento a todas as pessoas envolvidas, desde o presidente ao mais humilde – disse o goleiro.

Fernando Miguel chegou ao Vasco em 2018 e ganhou a titularidade no fim daquela temporada. Em 2019, foi importante no título da Taça Guanabara e chegou a assinar sua primeira renovação com o Cruzmaltino, que iria até o fim desta temporada. Além do camisa 1, o técnico Ramon Menezes e o preparador de goleiros Carlos Germano contam no elenco com mais três Meninos da Colina para a posição: Jordi, Alexander e Lucão.