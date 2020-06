Vasco acerta venda do atacante Marrony ao Atlético-MG

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 19:35 horas

Rio – O Club de Regatas Vasco da Gama acertou na segunda-feira (15) a venda ao Atlético-MG de 56% dos direitos econômicos do atacante Marrony.

O clube mantém ainda 14% destes direitos, pelos quais há uma obrigação de compra do clube mineiro caso o mesmo não venda o atleta até o início de 2023.

Profissional desde 2018, Marrony disputou 84 jogos com a camisa cruzmaltina, tendo marcado 11 gols. Ele assinará contrato com seu novo clube tão logo seja aprovado nos exames médicos.