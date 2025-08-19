Vasco anuncia a contratação de Andrés Goméz

Rio de Janeiro – O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (19), a contratação do atacante Andrés Goméz, de 22 anos.
O colombiano chega por empréstimo junto ao Rennes, da França, com contrato com o Cruzmaltino até o fim de junho de 2026.
Andréz falou sobre sua chegada no clube carioca.
“É um clube muito grande, que representa a liberdade. É um clube com torcedores muito leais, que o acompanham aonde for jogar. Conversei muito com o técnico (Fernando Diniz) e ele me convenceu. Acho que ele vai me ajudar muito no futebol”, afirmou o jogador.
O atacante tem passagens pelo Millionarios (COL), Real Salt Lake (EUA) e Rennes (FRA).