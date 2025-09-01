segunda-feira, 1 setembro 2025
Vasco anuncia a contratação do zagueiro Carlos Cuesta

Cuesta chega por empréstimo, com opção de compra

Rio de Janeiro – O Vasco anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, de 26 anos.

Cuesta assinou contrato com o Cruzmaltino até o fim de 2026. Ele chega por empréstimo, com opção de compra junto ao Galatasaray, da Turquia.

Natural de Quibdó, Carlos Cuesta iniciou a carreira no Atlético Nacional, da Colômbia, onde se destacou logo ao chegar ao time profissional. Ainda jovem, foi vendido ao Genk, da Bélgica. Seu bom desempenho o levou a ser convocado para a Seleção Colombiana, além de garantir a transferência para o Galatasaray, da Turquia.

