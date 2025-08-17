segunda-feira, 18 agosto 2025
Vasco atropela o Santos e vence por 6 a 0 no Brasileirão

Cruzmaltino conquista goleada histórica no MorumBIS; Em lágrimas, Neymar é consolado pelo técnico Fernando Diniz

Foto: Matheus Lima CRVG

Rio do Janeiro – O Vasco goleou o Santos na tarde deste domingo (17) em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o cruzmaltino deixa a zona de rebaixamento após chegar a 19 pontos na tabela. A partida aconteceu no Estádio MorumBIS, em São Paulo, e contou com gols de Lucas Piton, David, Rayan, Tchê Tchê e Philippe Coutinho. Durante a partida, a torcida do Santos protestou contra o time, virando de costas para o campo e com gritos de “olé”.

O Jogo

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o lateral Lucas Piton abriu o placar para o Vasco. Os jogadores do Santos reclamaram de uma possível saída da bola durante o lance, mas o gol foi validado pelo VAR. Na volta do intervalo, o Vasco ampliou seu domínio com o gol de David, aos 52 minutos. Phillipe Coutinho marcou pela primeira vez no jogo aos 54 minutos.

Aos 60 minutos, o árbitro da partida, Ramon Abatti Abel viu a bola bater no braço do lateral-esquerdo do Peixe, Souza, e marcou penalidade máxima a favor do Vasco. Rayan converteu e abriu 4 a 0 para o Vasco. Coutinho fez o 5º gol do cruzmaltino aos 62 minutos e Tchê Tchê fechou o placar com o sexto do Vasco aos 68 minutos.

Presente na partida, Neymar terminou a partida em lágrimas e foi consolado pelo técnico cruzmaltino, Fernando Diniz.

A próxima partida do Vasco será contra o Juventude, confronto adiado válido pela 14ª rodada. O jogo acontece na quarta-feira (20), às 19h no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

