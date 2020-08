Vasco derrota o Ceará no Castelão e assume a liderança do Brasileirão

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 22:29 horas

Fortaleza, Ceará – O Vasco segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino venceu o Ceará nesta quinta-feira (20) por 3 a 0, gols de Germán Cano, Fellipe Bastos e Ribamar e chegou a sua terceira vitória em três jogos disputados na competição. Com o resultado, a equipe comandada por Ramon Menezes chegou aos nove pontos e assumiu a liderança na tabela de classificação, mesmo com um jogo a menos disputado.

O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será no domingo (23), diante do Grêmio, às 16h, em São Januário.

O jogo

A primeira chegada vascaína foi com 36 segundos. Fellipe Bastos lançou Cláudio Winck pela direita. O lateral cruzou baixo, buscando Cano, mas a zaga afastou para escanteio. Benítez cobrou e Ricardo Graça conseguiu cabecear para o gol, mas sem levar perigo. Aos 7, em jogada ensaiada, Benítez recebeu na direita e tentou o cruzamento na área, mas a defesa adversária tirou de lá. Aos 18, o Vasco chegou com perigo. Andrey tocou em Winck, que achou Benítez em profundidade. O argentino buscou Cano, que entrava sozinho pelo centro, mas o passe saiu errado.

Aos 42, o Cruzmaltino saiu em contra-ataque rápido. Neto Borges foi lançado na esquerda, com espaço, e buscou o cruzamento baixo para Germán Cano, mas a zaga mandou para escanteio.

Para a segunda etapa, o técnico Ramon Menezes apostou na entrada de Bruno Gomes no intervalo, repetindo o que fez na vitória sobre o São Paulo. Aos 7, Winck recebeu na direita e tentou o cruzamento para Germán Cano, a bola quicou e o camisa 14 quase conseguiu a finalização, mas foi travado pela defesa adversária. Aos 11, Talles Magno tentou tabelar com Vinícius na entrada da área, mas a defesa afastou o perigo.

O jogo era truncado, com poucas chances e o artilheiro não perdoou a que teve. Aos 22, Benítez pressionou a saída de bola, roubou e tocou em Andrey. O volante prendeu e deu em Germán Cano, que com um toque sutil abriu o placar: VASCO 1 a 0. O gol animou o Vasco. Bem organizado, o time chegou novamente ao ataque aos 32. Benítez iniciou linda jogada e tocou em Talles. O garoto tentou o passe, a bola estourou e sobrou quicando na entrada da área para Fellipe Bastos encher o pé e marcar um golaço: VASCO 2 a 0. E ainda cabia mais. Aos 48, o time saiu em contra-ataque rápido pela esquerda e Ribamar recebeu na cara de Fernando Prass, só tendo o trabalho de tirar do goleiro para fechar o placar: VASCO 3 a 0.