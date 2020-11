Vasco e Fortaleza empatam em São Januário

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 21:01 horas

Rio de Janeiro – O Vasco tem mais um empate registrado no Campeonato Brasileiro, após partida com o Fortaleza, na noite de quinta-feira (19). O jogo terminou sem gols dos dois lados e ambos times adicionam mais um ponto na competição.

Apesar de estar jogando em casa, em São Januário, o Vasco não teve muito domínio sobre o jogo, de acordo com as estatísticas. A posse de bola foi de 53% para o Fortaleza e 47% para o Cruzmaltino. Foram 18 chutes a 11 para o time visitante sendo que ambos conseguiram finalizar cinco chutes a gol que não resultaram em gols. Fortaleza teve 11 escanteios a favor e o Vasco quatro.

Mesmo empatando o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, pelo menos até a noite de quinta-feira. Antes estava na 17ª colocação, porém ultrapassou o Bragantino, ficando na 16ª. Em 23 jogos o Vasco somou 20 pontos, sendo seis vitórias, cinco empates e nove derrotas.

A próxima partida será no dia 22, às 16h, no Morumbi, contra o São Paulo.