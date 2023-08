Vasco é impedido pela justiça de jogar no Maracanã

Rio de Janeiro

O Vasco da Gama recebeu com surpresa e indignação a decisão do Desembargador André Luiz Cidra, proferida na noite desta quarta-feira, (16), revertendo a decisão da primeira instância que autorizava o Vasco a mandar seu jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo, no Estádio do Maracanã.

O magistrado alegou em sua sentença que há motivos para que isso aconteça. A primeira é o desgaste do gramado, devido a jogos muito próximos. O Fluminense joga na noite de sábado e a partida do Vasco está marcado para às 11 horas de domingo.

Além disso, o magistrado apontou que existem outros locais onde a partida pode ser realizada como o estádio do Botafogo, o Nilton Santos.

Pela decisão em vigor, no momento o Vasco da Gama impedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) de jogar no Maracanã, assim como proibido de receber seus torcedores no seu próprio estádio de São Januário.

O Vasco vai impetrar um recurso junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça para ser distribuído e julgado ainda nesta quinta-feira. De acordo com uma fonte, o Vasco “não vai abrir mão de jogar no Maracanã”.

A briga do Vasco pelo uso do Maracanã já é antiga. Isso porque a atual administração está entregue ao consórcio mantido pelo Flamengo e Fluminense.

O próximo jogo do Vasco será neste domingo, às 11 horas, contra o Atlético Mineiro, inicialmente marcado para São Januário, sem torcida.

Reforço

O clube recebeu, na quarta-feira (16) o reforço do jogador francês Payet. A diretoria do Vasco ainda não bateu o martelo, mas o mais provável é que Payet estreie com a camisa vascaína no dia 3 de setembro, contra o Bahia, na Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileiro. O clube corre para resolver os trâmites burocráticos para regularizar o atleta.

A sua apresentação à torcida está prevista para o jogo deste domingo.