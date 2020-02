Vasco empata com o Oriente Petrolero na Bolívia e avança na Copa Sul-Americana

O Vasco controlava as ações e com o passar do tempo, passou a administrar a posse de bola. Precisando do gol, o adversário esboçou uma pressão, sem muito perigo. Aos 39, Ribamar arrancou pela direita e tentou o cruzamento para Cano, mas a zaga afastou para escanteio antes da bola chegar para o artilheiro. Aos 42, Ribamar arriscou de fora da área e o goleiro fez linda defesa. No rebote, Cano ainda tentou, mas o goleiro salvou novamente.

Aos 37, Talles recebeu na direita, encarou a marcação e bateu de canhota, muito forte. A bola viajou e explodiu na trave. Ela ia sobrando para Cano, mas parou no goleiro antes de chegar no camisa 14. No último lance, Cano recebeu na entrada da área, limpou pra canhota e soltou a bomba, mandando por cima.

A primeira boa oportunidade veio aos 5 minutos. Pikachu lançou Raul pela direita, que tentou o cruzamento. A bola bateu na defesa e sobrou para Marrony, que tentou de canhota, mas acabou travado pelo defensor. No escanteio, em jogada ensaiada, Talles deixou para Cano, que bateu e a bola novamente desviou no marcador. Aos 11, Marrony lançou Marcos Júnior, livre, mas o auxiliar marcou impedimento de forma equivocada. Aos 17, Marrony recebeu de costas para a zaga e tentou em Cano, mas a bola foi muito forte.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será no dia 1/3, quando encara o Resende, pela estreia da Taça Rio, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Abel analisa desempenho do time na Bolívia

O técnico Abel Braga analisou o desempenho do Vasco no empate em 0 a 0 com o Oriente Petrolero, nesta quarta-feira (19/2), que garantiu a classificação do Cruzmaltino para a segunda fase da Conmebol Sul-Americana. O treinador ressaltou que o time teve chances de balançar as redes e poderia ter feito um jogo mais tranquilo. Mesmo assim, Abelão considerou que o time seguiu bem a estrategia adotada.

– A estrategia que usamos foi a mesma que o Petrolero usou no Rio de Janeiro, com uma grande diferença. No jogo de hoje tivemos oportunidades muito claras. Três situações, uma com o goleiro caído. Uma bola na trave. Meu goleiro fez uma defesa. Sabíamos que o time deles era muito rápido. Demos a posse para buscar o contra-ataque. Se conseguimos a classificação, acho que houve mérito da equipe – disse o treinador.

Abel ainda falou sobre os erros cometidos pelo meio-campo do Gigante da Colina na primeira etapa e afirmou que após a correção de posicionamento, o time acertou e conseguiu ganhar mais as jogadas e criar mais oportunidades:

– No primeiro tempo cometemos um erro tático grande. Nossos jogadores de meio, onde era pra acontecer o primeiro bloqueio, baixaram demais a linha e empurraram os defensores para trás. No segundo tempo corrigimos isso e conseguimos sair com muito mais qualidade e duas ou três ocasiões, também de contra-ataque, caímos na linha de impedimento.