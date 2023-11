Vasco empata em 0 a 0 com o Athletico-PR

Rio – O Vasco empatou em 0 a 0 com o Athletico-PR, em partida disputada em São Januário pela 35ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o cruzmaltino foi a 42 pontos e ocupou a 14ª posição na tabela, mas ainda pode ser ultrapassado nesta mesma rodada pelo pelo Cruzeiro, que joga na segunda com o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Se Goiás e Cruzeiro se enfrentam e tentando escapar do Z-4, o Santos encara neste domingo, no Maracanã, um Botafogo necessitado de vitórias para manter chances de título. Perder a partida pode deixar o Peixe na zona de perigo, a três rodadas do fim do campeonato.

Na próxima partida, marcada para terça, em São Januário, o Vasco encontra uma pedreira: encara o Corinthians, que está em 12º na tabela, com 44 pontos.