Vasco enfrenta Defensa y Justicia na Argentina pela Copa Sul-Americana

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 10:41 horas

Elenco brasileiro tem desfalques e ausência de técnico

Rio de Janeiro – O Vasco da Gama está em Buenos Aires para enfrentar, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), o Defensa y Justicia. Este é o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que tem o confronto de volta marcado para a próxima quinta (3 de dezembro) em São Januário.

Os brasileiros não contarão para o duelo desta noite com o meia Andrey, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com outros dez jogadores infectados pelo novo coronavírus (covid-19). O treinador português Ricardo Sá Pinto também está com o novo coronavírus e não viajou para a Argentina. Apesar dos desfalques, o meia Marcos Júnior está confiante em uma boa atuação cruzmaltina no Estádio Norberto Tito Thomaghello.

“Acredito que chegamos mais fortes após o jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, e ele [Sá Pinto] tem pregado muito a união do time”, destacou o meia.

O Vasco será comandado pelo auxiliar Alexandre Grasseli e deve entrar em campo com a seguinte formação: Lucão; Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça, Castan e Neto Borges; Marcos Júnior e Leonardo Gil; Vinícius, Gustavo Torres e Germán Cano.

Fonte: Agência Brasil *