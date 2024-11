Vasco: Paulinho é liberado pelo DM e fica à disposição de Paiva

Rio de Janeiro – Ausente do Vasco desde janeiro deste ano após a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Paulinho está liberado pelo departamento médico.

Um dos principais jogadores da equipe, o meia pode ser relacionado para a partida contra o Internacional, na quinta-feira (21), em São Januário.

Todos os setores do clube tratam a situação com muita cautela, a tendência é que ele tenha poucos minutos em campo caso realmente vá para o jogo.

A recuperação de Paulinho foi feita dentro de todos os prazos estipulados pela comissão técnica e pelo Departamento de Saúde e Performance do clube.

O atleta tem treinado bem e está cada vez mais confiante dentro de campo. Paulinho pode ser mais uma opção no meio de campo do Vasco, que conta com Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair, Sforza, Galdames e Souza, entre os volantes, e Coutinho, Payet e Maxime Domínguez entre os meias mais avançados.