Vasco perde para o Internacional no Beira-Rio

Matéria publicada em 18 de outubro de 2020, 20:11 horas

Porto Alegre – O Vasco foi superado por 2 a 0 pelo Internacional, neste domingo (18), no Beira-Rio, em confronto válido pelo Brasileirão. O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será na quarta-feira (21), às 21h30, diante do Corinthians, em São Januário, também pelo Campeonato Brasileiro.

O JOGO

A primeira chegada do Vasco foi logo no segundo minuto. Benítez recebeu na intermediária e arriscou o chute, que foi defendido pelo goleiro. Aos 11, foi a vez do adversário chegar com perigo e Fernando Miguel aparecer com destaque fazendo uma excelente defesa. Aos 24, o adversário abriu o placar: 1 a 0. Onze minutos depois, o árbitro marcou pênalti para o rival, que converteu e ampliou: 2 a 0.

Aos 39, Germán Cano tentou da entrada da área e mandou perto do gol.

O Vasco voltou com outra atitude na segunda etapa e a primeira oportunidade veio com Cano, aos 3 minutos. Ele recebeu na entrada da área e tentou o chute de canhota, mas mandou pra fora. Aos 5, Pikachu recebeu na direita, cortou pro meio, mas bateu muito mal. Aos 8, Carlinhos arriscou de fora da área e mandou a direita. Três minutos depois, Benítez fez boa jogada pela direita e tocou para Cano, que bateu de primeira e parou em boa defesa do goleiro.

Aos 13, Benítez tabelou com Cano e tentou o chute, mas pegou mal na bola. Aos 16, Talles invadiu pela esquerda, driblou o marcador, mas demorou para definir. O Vasco tentou uma pressão, mas o adversário soube suportar bem.