Vasco se despede da Copa Sul-Americana após derrota em São Januário

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 23:48 horas

Rio de Janeiro – O Vasco da Gama perdeu a partida de volta das oitavas de final da Copa-Sul Americana e se despediu da competição, na noite de quinta-feira (03), no Rio de Janeiro. O clube argentino Defensa y Justicia venceu fora de casa, no Estádio São Januário, por 1 a 0, tendo um gol a mais que o cruzmaltino, se classificando para as quartas da competição.

Partida

O jogo foi pegado de minuto a minuto apesar da derrota do Vasco da Gama. Na partida de volta foram 28 faltas, sendo 15 do Vasco e 13 do Defensa y Justicia, gerando cinco cartões amarelos para o clube carioca e quatro para os argentinos. O Defensa y Justicia teve mais tempo com a posse de bola (55%), porém o Vasco teve mais finalizações. Ao todo, foram 14 chutes, sendo cinco a gol, contra nove chutes do clube argentino e três chutes a gol.

O único gol da partida veio aos 11 minutos do segundo tempo após cruzamento da direita, a bola bateu no travessão e enganou o goleiro Lucão. Após a falha do goleiro, a bola sobrou para Hachen, que garantiu a classificação do time.

Vasco teve mais de até os 52 minutos da segunda etapa para empatar a partida e levar as oitavas de final para os pênaltis.

Próxima partida

Com a despedida na Copa Sul-Americana, o Vasco focará no Campeonato Brasileiro. A próxima partida será neste domingo (06) contra o Grêmio, fora de casa, às 16h na Arena do Grêmio.

O Cruzmaltino precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Atualmente está na 17ª colocação, com seis vitórias, seis empates e dez derrotas.