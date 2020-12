Vasco sofre goleada fora de casa e permanece na zona de rebaixamento

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2020, 18:03 horas

Porto Alegre – O Vasco da Gama chega a sua 11ª derrota no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio, em partida fora de casa, neste domingo (06). O Cruzmaltino perdeu por 4 a 0, sendo que tomou um gol no primeiro e outros três na etapa final, permanecendo sua amarga vaga na zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

O primeiro gol veio aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Diego Souza deu uma cabeçada no meio da área após escanteio, garantindo 1 a 0.

Já o segundo gol foi no começo do segundo tempo, quando Diego Souza mais uma vez marcou de cabeça do meio da área. O terceiro veio dois minutos depois, por volta dos 10 minutos quando César Pinares chutou com o pé esquerdo de fora da área.

O último gol foi de Lucas Silva, que converteu o pênalti com uma finalização com o pé direito, aos 48 minutos da segunda etapa.

O Vasco está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com seis vitórias, seis empates e 11 derrotas. O próximo desafio será contra o Fluminense, no dia 13 deste mês, no Maracanã.