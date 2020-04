‘Vasco Solidário’ arrecada cestas básicas para comunidades carentes

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 21:05 horas

Rio – A solidariedade está em alta no Vasco da Gama. O clube lançou a campanha ‘Vasco Solidário’ com o objetivo de arrecadar cestas básicas e produtos de limpeza e de higiene pessoal para a população da Cidade de Deus e da Barreira, áreas carentes que correm alto risco de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19). As comunidades são vizinhas, respectivamente, ao Centro de Treinamento do Cruzmaltino – em construção, na zona oeste – e ao estádio de São Januário, em São Cristóvão, região central da cidade do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil.

As doações podem ser feitas na sede do Cruzmaltino, em São Cristóvão, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. Quem for de carro, não precisa nem descer do veículo, porque há um funcionário para auxiliar na retirada dos donativos.

A campanha foi lançada dia 5, por meio de um vídeo nas redes sociais do clube, com a participação de vascaínos ilustres como o ator Marcos Palmeiras, a cantora Fernanda Abreu e o humorista Fábio Porchat, além dos craques da bola Phillipe Coutinho, Thalles Magno e Leandro Castan. Velhos ídolos e rivais, como Roberto Dinamite e Zico, também estão engajados na iniciativa social.