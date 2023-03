Vasco vence Flamengo por 1 a 0 e última rodada será decisiva - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 20:53 horas

Rubro-negro decide Taça Guanabara com o Fluminense na quarta-feira

Rio – O Vasco ganhou por 1 a 0 do Flamengo, no Maracanã, com gol de Puma Rodriguez, aos três minutos do segundo tempo. O resultado coloca fogo na última rodada da Taça Guanabara: os quatro melhores da fase de pontos corridos vão para as semifinais do Estadual, em que o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro, em jogos de ida e volta.

A vitória levou o Vasco para a terceira colocação, com 20 pontos e o Voltaço para a quarta, com os mesmos 19 pontos do quinto colocado Botafogo.

Para o Vasco, há uma partida restante, contra o Bangu, em São Januário, enquanto o Voltaço pega o Boavista, penúltimo colocado da competição, em Bacaxá. O Botafogo joga a última rodada contra a Portuguesa, enquanto Flamengo e Fluminense (segundo colocado, com 22 pontos) se encontram no Maracanã.

As possibilidades

Sobre a Taça Guanabara, as chances são exclusivas para Flamengo e Fluminense. Quem vencer vai levar a Taça Guanabara, e se houver empate, o Flamengo leva pelos pontos.

O Vasco, se vencer o Bangu, chega aos 23 pontos e não poderá mais ser alcançado por Botafogo ou Voltaço. Se perder e os dois vencerem, pode ser retirado da disputa pelo campeonato estadual.

Na briga pela última vaga nas semifinais, a vitória é obrigação para Voltaço e Botafogo. Qualquer tropeço de um deles abre o caminho para o adversário direto. Nos critérios de desempate, os dois times estão iguais pelo número de vitórias, mas o Voltaço leva vantagem no saldo de gols, com 12 contra oito do adversário.