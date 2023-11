Vasco vence o América-MG e abre três pontos para o Z-4 - Diário do Vale

Rio – O Vasco venceu o América-MG por 2 a 1 em São Januário neste domingo (12). O resultado levou o cruzmaltino ao 15º lugar na tabela, com 40 pontos, três a mais do que o Cruzeiro, 17º e o primeiro na zona do rebaixamento.

O jogo

O Vasco começou bem. Logo aos três minutos, após boa jogada de Gabriel Pec, o centroavante argentino Vegetti abriu o placar para os cruzmaltinos.

Mas o América-MG reagiu e empatou aos 12 minutos, num cabeceio de Mastriano.

Em seguida, os mineiros levaram mais perigo ao Vasco do que o oposto.

No segundo tempo, as oportunidades surgiram para os dois lados, mas foi Payet quem cobrou uma falta, já nos acréscimos, para devolver a vantagem ao Vasco aos 48 minutos do segundo tempo.