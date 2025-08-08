sexta-feira, 8 agosto 2025
Vasco vence o CSA e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Com gols de Rayan, Coutinho e Tchê Tchê o Cruzmaltino garantiu a classificação

by adrielly ribeiro

Rio de Janeiro – A Barreira virou baile, e o Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzmaltino venceu o CSA por 3 a 1, em São Januário, na noite de quinta-feira (7).

A classificação foi carimbada no primeiro tempo com gols de Rayan, Coutinho e Tchê Tchê. Logo no início do segundo tempo, os alagoanos descontaram com Brayann, mas não foi o suficiente para atrapalhar a festa vascaína.

Com a vitória, o Vasco embolsou mais R$ 4,7 milhões em premiação na Copa do Brasil. O próximo adversário será definido em sorteio, na terça-feira (12), na sede da CBF.

Antes, o Vasco enfrenta o Atlético-MG, no domingo (10), às 16 horas, em São Januário, pela 19ª rodada do Brasileirão.

