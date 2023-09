Vasco vence o Fluminense por 4 a 2

Rio – O Fluminense enfrentou o Vasco no Estádio Nilton Santos e acabou superado por 4 a 2, neste sábado (16). Marcelo e Lima foram os responsáveis pelos gols do Tricolor na partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob comando do técnico Fernando Diniz, a equipe volta a campo na quarta-feira (20/09), quando enfrenta o Cruzeiro no Maracanã pela 24ª rodada.

PRIMEIRO TEMPO

A partida iniciou bastante movimentada. A primeira jogada de perigo do Tricolor foi aos 8 minutos, quando Guga recebeu pela direita sozinho e tentou o cruzamento para Cano, mas foi interceptado pela zaga adversária. Aos 10, Keno recebeu pela esquerda da linha de fundo, infiltrou a grande área passando por 2 marcadores, mas foi travado pela defesa. Aos 18 minutos, Arias cobrou o escanteio curto para Marcelo, que fez o lançamento para Cano. O argentino ajeitou para John Kennedy, que chutou forte para a defesa do goleiro adversário.

Aos 25 minutos, Praxedes abriu o placar para o adversário. Em busca do empate, André encontrou passe para Keno, que cruzou rasteiro, porém, o goleiro cruz-maltino ficou com a bola. Em cobrança de falta, Marcelo bateu mandando direto para a pequena área, a defesa afastou e sobrou para Guga, que arriscou de fora da área, exigindo mais uma defesa do goleiro. Nos acréscimos, John Kennedy driblou três marcadores e chutou cruzado, mas a bola foi na trave.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou para o segundo tempo focado em empatar a partida e, logo no primeiro minuto, após passe de Guga, Marcelo soltou a bomba para o gol, deixando tudo igual no Nilton Santos. Aos 4 minutos, Vegetti marcou para o adversário. O Tricolor não se deixou abalar e continuou buscando o gol. Aos 11, André deu belo passe para Guga, que lançou para o meio da pequena área onde encontrou Lima, que mandou para o fundo da rede, empatando novamente a partida.

Aos 19, John Kennedy infiltrou a área e arriscou para o gol, mas chutou para fora. Aos 25 minutos, bola sobrou para Martinelli na entrada da grande área e o volante chutou forte, mas houve desvio da defesa cruz-maltina e a bola passou raspando na trave. Aos 29, Gabriel Pec marcou para o adversário. O Flu teve a chance de empatar de novo aos 32 minutos, quando Marcelo achou John Kennedy, o atacante infiltrou a defesa e lançou para Daniel finalizar, mas foi interceptado. Aos 40, o Vasco anotou mais um. O Tricolor pressionou até o fim, criando boas jogadas e finalizando com perigo, mas não voltou a balançar a rede.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão – 23ª rodada

16/09/2023, 16h – Estádio Nilton Santos

Fluminense (2)

Fábio; Guga (Yony Gonzales), Nino, Marlon (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André e Alexsander (Daniel); Jhon Arias (Lima), Keno, John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Vasco (4)

Léo Jardim; Puma Rodriguez, Léo , Maicon e Lucas Piton; Paulinho, Praxedes (Matheus Carvalho), Zé Gabriel e Marlon Gomes (Payet); Rossi (Gabriel Pec) e Vegetti. Técnico: Ramón Diaz

Gols: Marcelo (1’ 2T) Lima (10’ 2T) (FLU); Praxedes (22’ 1T) Vegetti (4’ 2T) Gabriel Pec (28′ 2T) (39′ 2T) (VAS)

Cartões amarelos: Marlon (FLU); Vegetti e Puma Rodriguez(VAS)

Arbitragem: Raphael Claus auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back