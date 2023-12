Rio – Uma vitória necessária, indispensável para evitar um rebaixamento que, até o fim do primeiro turno, parecia tão certo quanto o título do Botafogo. Mas o Vasco conseguiu uma reação impressionante e venceu a última partida, por 2 a 1, contra o Red Bull Bragantino. O cruzmaltino abriu o placar, levou o empate e fez o segundo para se garantir na Série A do Brasileirão no ano que vem.