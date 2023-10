Vasco x Flamengo: torcedor é morto antes da partida

Rio – Uma briga entre integrantes de torcidas organizadas de Vasco e Flamengo deixou três feridos e um monto na tarde deste domingo (22), próximo à estação de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Os bombeiros do quartel de Campo Grande foram acionados e, no local, encontraram quatro feridos, atingidos por facadas e disparos de arma de fogo. As vítimas foram levadas para o Hospital Rocha Faria, mas uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. Flamengo e Vasco jogam hoje no Maracanã. na Zona Norte do Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.