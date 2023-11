Vencer ou vencer: Vasco e Botafogo se enfrentam nesta segunda (6), em São Januário

Rio de Janeiro – Em situações opostas na tabela, Vasco e Botafogo disputam nesta segunda-feira (6), em São Januário, o jogo que pode definir o futuro das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Vasco tenta escapar da degola e o Fogão precisa vencer para manter chances de ser campeão, já que o Palmeiras venceu e já tem o mesmo número de pontos do alvinegro, 59. O Vasco da Gama vem de uma vitória importante onde conquistou três pontos importantes diante no Cuiabá na quinta-feira (02), pela 31ª rodada com vitória por 2 a 0 na Arena Pantanal. Gabriel Pec e Luca Orellano, ambos na etapa final, marcaram os gols. Já o Botafogo, vem de uma derrota de 4 x 3 para o Palmeiras, num jogo que provocou desgaste psicológico no grupo.

O Vasco deve ter apenas uma mudança contra o Botafogo. Pablo Vegetti, que cumpriu suspensão, volta ao time. O técnico do Botafogo, Lucio Flavio, deve manter a estrutura do time apesar dos resultados ruins recentes.

Provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Erick Marcus (Payet) e Vegetti.

Provável Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá.