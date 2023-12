Volta Redonda – O vice-campeão olímpico e maior medalhista dos Jogos Pan-Americanos, Thiago Pereira, de Volta Redonda, está concorrendo ao Panam Sports Awards 2023. O ex-nadador aparece na categoria Lenda do Esporte Pan-Americano, que conta com a participação do público para eleger um favorito.

A votação está sendo realizada pelo site https://www.panamsports.org/vote/ . O prêmio elege, em diversas categorias diferentes, os atletas favoritos que já passaram pelo jogos Pan-Americano