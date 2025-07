Vira, virou: Flamengo vence e Fluminense perde em rodada do Brasileirão

Estado do Rio – O Flamengo venceu o RB Bragantino, por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida era um confronto direto no G4 do campeonato. Com muitos desfalques, o Rubro-Negro começou a partida sendo pressionado pelo adversário. aos poucos se ajustou em campo, criou boas chances, mas parou no goleiro Cleiton. Na segunda etapa, na saída de bola, Lucas Barbosa foi lançado em velocidade e abriu o placar para o Bragantino, com 10 segundos. As entradas de Wallace Yan e Viña mudaram o panorama da partida. E o time carioca buscou a virada, com gols de Léo Pereira, de cabeça, aos 21 minutos; e de Wesley, aos 40.

O resultado quebrou um tabu de 29 anos do Flamengo sem vencer em Bragança e deixou o Rubro-Negro em segundo lugar, com 33 pontos, apenas um a menos que o líder Cruzeiro.

“Brigar pelo título em um campeonato tão longo, com tantas viagens, são palavras maiores. Eu confio muito no elenco que eu tenho. Confio na qualidade que eles têm. Não é peso falar que, para mim, são os melhores”, analisou o técnico Filipe Luís.

Cano marca, mas Flu sofre virada no Rio

Já o Fluminense perdeu, também na noite desta quarta, para o Palmeiras, por 2 a 1, no Maracanã. O Tricolor teve uma boa atuação e fez um bom primeiro tempo, controlando o ritmo da partida. Cano, de pênalti, aos 36 minutos, abriu o placar. Mas erros da defesa levaram os paulistas à virada. Ainda antes do intervalo, aos 49 minutos, Fábio falhou após cabeçada de Maurício, que deixou tudo igual. E aos 17 da segunda etapa, Vitor Roque aproveitou erro de Martinelli para virar o placar. A equipe estacionou na oitava posição, com 20 pontos.

“Estávamos fazendo um grande primeiro tempo, mas nos últimos minutos, no desconto, tomamos um gol. Início do segundo tempo, mais uma falha nossa, segundo gol. É difícil. O que não podemos é ter falhas e permitir que os adversários façam gols na gente”, resumiu o técnico Renato Gaúcho.