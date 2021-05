Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 13:16 horas

La Calera- Líder do Grupo G da Libertadores, o Flamengo pode garantir a classificação para as oitavas de final do torneio nesta terça-feira. Às 21h30 (de Brasília), a equipe entra em campo para enfrentar o Unión La Calera no estádio Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera, pela quarta rodada da fase de grupos.

Com nove pontos em três jogos, o Flamengo tem vantagem de cinco pontos para cima da LDU, que pega o Vélez na quinta-feira. Em caso de vitória rubro-negra, independentemente do resultado entre os outros dois rivais, a classificação estará garantida.

Até mesmo a liderança pode ser confirmada com duas rodadas de antecedência. Para isso, o Flamengo precisará vencer e torcer por um empate entre LDU e Vélez. O Unión La Calera, com apenas um ponto, joga para tentar manter a esperança de se classificar.

Apesar dos cinco desfalques para a partida, a maior expectativa diz respeito ao goleiro que irá substituir Diego Alves. A tendência é de que Gabriel Batista seja mantido como titular, como Hugo Souza na reserva – a exemplo do que aconteceu contra o Volta Redonda. Gomes deve ser mantido no meio ao lado de Diego.