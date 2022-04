Volante Bruno Barra fala sobre a importância do Voltaço vencer os jogos dentro de casa

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 20:02 horas

Volta Redonda- Em um campeonato de pontos corridos, vencer em casa acaba sendo fundamental para a briga pela classificação. Após empatar no Raulino na estreia da Série C, o Volta Redonda conseguiu fazer sua parte diante do Altos-PI na rodada passada, conquistando os três pontos. Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para mais um desafio diante do seu torcedor, neste sábado, dia 30, às 15h, contra o Atlético-CE.

Com mais de 300 jogos pelo Volta Redonda, o volante Bruno Barra, autor de um golaço na vitória tricolor diante da equipe piauiense, destacou a importância de vencer como mandante e lembrou da campanha de 2017, quando a equipe chegou no mata-mata do acesso.

-Vencer os jogos no Raulino tem uma importância muito grande. Sempre fizemos do nosso estádio um caldeirão e dificilmente perdíamos pontos aqui. Por exemplo, em 2017, quando brigamos pelo acesso, fizemos da nossa casa um caldeirão. Não perdíamos aqui dentro e tomara que a gente volte com este espírito de não perder jogos dentro de casa e ir buscar pontos fora – destacou.

Barra também ressaltou que, apesar da primeira vitória ter vindo somente na terceira rodada, a equipe vem jogando bem.

-Contra o Figueirense deixamos escapar dois pontos, mesmo fazendo um segundo tempo muito bom, mas acabamos perdendo alguns gols. Contra o Altos foi um jogo difícil, voltamos a perder algumas oportunidades que não podíamos perder e que nos dariam mais calma durante a partida. Mas, no geral, estou muito feliz pelo resultado e, principalmente, pelo o que a equipe produziu, já que estamos produzindo bastante dentro dos jogos. É aproveitar o momento e esta vitória, que nos dá tranquilidade para podermos trabalhar e focar no Atlético-CE- afirmou.