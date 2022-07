Volante David Kauã, do Resende, tem parte dos direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 19:15 horas

Jogador assinou contrato profissional com o alviverde na noite desta terça-feira

Resende- O volante David Kauã, do Resende FC, de 17 anos, teve 10% dos direitos econômicos adquiridos pelo Palmeiras. Cria da metodologia da Pelé Academia (escola de formação de base do Resende), a jovem promessa assinou contrato profissional por três temporadas, no final da noite de ontem, terça-feira, dia 19.

“Meu futebol chamou atenção de um dos captadores do Resende, ano passado. Fui levado para um período de avaliação. Aprovado, passei a morar no clube. Toda estrutura que o Resende dispõe me fez crescer dentro e fora de campo. Me sinto preparado para este novo desafio”, contou o paranaense de Bandeirantes.

Pretendido por, ao menos, cinco grandes clubes brasileiros, o jogador agradeceu a oportunidade.

“Os diretores do Resende e a comissão técnica do clube me fizeram chegar até aqui. Gratidão por tudo isso. Ficar longe da família também não foi nada fácil, ainda mais aos 16 anos. Então, sou grato também a eles, pelo incentivo, e, por fim, aos meus empresários”, completou.

O Palmeiras possui opção de compra de mais 50% dos direitos econômicos do jogador até novembro de 2023. Com isso, o clube ficaria com 60% e o Resende manteria 40% dos direitos do atleta.