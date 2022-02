Volkswagen inicia patrocínio do Resende FC na sequência do Carioca 2022

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 14:06 horas

Parceria, que se estende desde 2008, já rendeu um ônibus inteiramente caracterizado com a identidade do time

Resende – A Volkswagen Caminhões e Ônibus expandiu sua parceria com o Resende FC que se estende desde 2008. A marca estará estampada no uniforme do Gigante do Vale na sequência do Campeonato Carioca.

“É um prazer imenso selar essa parceria. Fazer parte de um projeto que incentiva o esporte é algo que nos traz muita alegria e satisfação. A VW fortalece esse vínculo acreditando no projeto de sucesso do Resende e da Pelé Academia”, comenta Marco Saltini, diretor da VW Caminhões e Ônibus.

A montadora já forneceu um ônibus para o clube, caracterizado com uma pintura do Gigante do Vale sob medida para a torcida se identificar.

“Nós nos orgulhamos de fazer parte dessa trajetória e sabemos que juntos vamos muito mais longe. Para a manutenção de um projeto vencedor é fundamental contar com parceiros de sucesso. E a VW Caminhões e Ônibus certamente se enquadra neste perfil”, conclui Marcelo Montenegro, diretor de marketing do Resende FC.