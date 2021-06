Volta Redonda empata com o Santa Cruz no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 26 de junho de 2021, 22:34 horas

Volta Redonda – Apesar de pressionar o adversário durante toda a partida e exigir uma boa atuação do goleiro da equipe visitante, o Voltaço ficou no empate com o Santa Cruz. A partida no Raulino de Oliveira neste sábado (26), válida pela 5ª rodada o Campeonato Brasileiro Série C, terminou em 0 a 0.

Com o resultado, o Voltaço terminou a noite deste sábado na segunda colocação do Grupo A, com oito pontos, um a menos que o líder da chave, o Manaus. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Ferroviário-CE, sábado, dia 3, às 15, no estádio Elzir Cabral

O JOGO

O Volta Redonda se impôs durante os 90 minutos da partida deste sábado no Raulino de Oliveira. Propondo o jogo, o Esquadrão de Aço obrigou o goleiro adversário a uma série de boas defesas, sendo o grande destaque do confronto.

A primeira intervenção do arqueiro do Santa Cruz foi aos 16 da primeira etapa, ao parar uma boa cobrança de falta de Luiz Paulo. Aos 30, mais uma ótima defesa do goleiro da equipe pernambucana, que parou a finalização de MV, após boa jogada coletiva envolvendo Naninho e Luiz Paulo.

Aos três do segundo tempo, Rômulo Cabral foi o primeiro a ser parado pelo goleiro do Santa que, na sequência, defendeu uma cabeçada a queima roupa do lateral-direito Júlio Amorim e mais um chute de fora da área do camisa 2.

Mesmo após muita pressão e forte embate no meio de campo, a partida no Raulino de Oliveira terminou mesmo em 0 a 0.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 0 X 0 SANTA CRUZ

Raulino de Oliveira, Volta Redonda, 26.06.2021.

Voltaço: Vinicius Dias, Júlio Amorim (Oliveira), Heitor, Grasson, Luiz Paulo; Hiroshi (Wallisson), Emerson JR (Gabriel Pereira), Luciano Naninho, MV (Michael Paulista), Natan (Caio Vitor) e Rômulo Cabral.