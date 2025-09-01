segunda-feira, 1 setembro 2025
Volta Redonda recebe Olimpede 2025 com participação de mais de 2,5 mil atletas

Evento contou com 13 modalidades esportivas adaptadas e reuniu representantes de quatro estados

by alice couto

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR

Volta Redonda – Volta Redonda sediou no último fim de semana a Olimpede 2025 (Olimpíada da Pessoa com Deficiência), organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). O evento reuniu mais de 2,5 mil representantes de 120 instituições de 50 cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal.

A competição contou com 13 modalidades esportivas adaptadas, entre elas Atletismo, Natação, Tênis de Mesa, Taekwondo, Judô, Badminton, Futsal, Voleibol Especial, Cabo de Guerra, Jogos de Salão, Habilidades, Goalball e Bocha, esta última estreante no torneio.

Para o prefeito Antônio Francisco Neto, a Olimpede representa mais do que uma competição esportiva.

“É uma celebração da vida, da igualdade e do respeito. A inclusão transforma realidades e o esporte tem o poder de unir pessoas e cidades”, afirmou.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou a importância da iniciativa.

“Os atletas se mostram cada vez mais eficientes, conquistando êxito em diferentes modalidades. Gostaria de agradecer a todos os participantes e também ao time da Smel pela realização do evento”, disse.

Entre os competidores, Álvaro Luiz Marques Aguiar, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), conquistou o primeiro lugar no xadrez. Já Iago França Aguiar participou do futsal e ressaltou o valor da experiência.

“Sou apaixonado em participar, encontro amigos e faço novas amizades”, comentou.

A Olimpede é realizada anualmente em Volta Redonda e tem como objetivo promover a inclusão social por meio do esporte, oferecendo espaço para a participação de atletas com diferentes tipos de deficiência.

