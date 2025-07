Volta Redonda recebe VI Torneio do projeto ‘Tênis na Comunidade’

Volta Redonda – Cerca de 72 alunos integrantes do projeto “Tênis na Comunidade”, da Fundação Beatriz Gama (FBG), participaram entre os dias 4 e 13 deste mês do VI torneio tênis. Foram disputadas as modalidades duplas e infantojuvenil simples, dividindo os atletas em grupos de veteranos, adultos e sub-15, com participação masculina e feminina. A competição aconteceu na Praça Monte Castelo, que abriga o Memorial dos Ex-Combatentes, no bairro Sessenta. Os dois primeiros colocados de cada categoria foram premiados com troféus.

Na categoria adulto, no grupo 1, que disputaram os alunos mais avançados, sagraram-se campeãs as alunas Leiriane Tavares e Lidiane Venâncio, tendo como vice-campeãs Mayara Lima e Mizhane Dantas. No masculino, os campeões foram Nícolas dos Santos e Carlos Oliveira, enquanto a dupla Rodrigo Tenório e Fábio Quirino ficou com o segundo lugar.

Pelo grupo 2, dos alunos iniciantes, na modalidade feminina, o primeiro lugar ficou com a dupla Ana Maria e Karina, e o segundo com Izabela Marques e Quênia Webster. Os campeões do masculino foram Matheus Cirilo e Francisco Chagas, seguidos pelos vices Leonardo Menezes e André Cândido.

Na categoria veterano (acima de 60 anos), a disputa foi em chave única, com a dupla Ana Maria e Lêda Soares levantando o troféu e Vagner Gurgel e Mário Teobaldo ficando com o segundo lugar. Já na disputa infantojuvenil (simples), o campeão masculino foi Rhuan Teixeira, com Heitor Castro em segundo lugar. Na disputa feminina, a campeã foi Dhienny Diniz, e a vice-campeã Júlia Riston.

O projeto

O projeto Tênis na Comunidade oferece aulas gratuitas em quadras poliesportivas dos bairros Morada do Campo, Nova Primavera, Água Limpa, São Luiz, Roma, Eucaliptal, Retiro e Sessenta. As inscrições podem ser feitas diretamente nos polos com os professores responsáveis. Atualmente, o projeto atende cerca de 500 alunos entre crianças, adolescentes e adultos.

A equipe de professores é composta por Edison Nascimento Lima (coordenador do projeto), Érico dos Santos Nascimento, José Alexandre (Xandão), Marcelo Barroso e Maria Nery.

O coordenador Edison Lima destacou a importância da participação e do esporte como ferramenta de inclusão.

“Qualquer pessoa acima de sete anos pode participar do projeto. Esse esporte proporciona uma contribuição física, mental e social, favorecendo o desenvolvimento das crianças”, afirmou Edison.